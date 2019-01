Un barbat din statul american Maine a devenit celebru in lume, dupa ce a obtinut in instanta dreptul de a aparea cu coarne de capra in fotografia pentru permisul auto, potrivit dailymail.co.uk. Phelan Moonsong este preot intr-un cult pagan si si-a...

Buna ziua Iasi, 22 Decembrie 2016