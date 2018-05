Ancheta în cazul polițistului Eugen Stan acuzat de pedofilie se extinde. Fostul agent de la rutieră, pus sub acuzare vineri într un al treilea dosar penal pentru 7 noi agresiuni sexuale.

Fost polițist, pus sub acuzare / FOTO: stiriletvr Agresiunile sexuale s-ar fi petrecut între anii 2010 și 2017.

Sunt 7 presupuse victime, două de 9-10 ani, restul de 17-18 ani.

În total numărul victimelor în cele 3 dosare deschise împotriva lui se ridică la 17.



azi, 11:28 in Actualitate, Vizualizari: 42 , Sursa: TVR in