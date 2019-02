Potrivit ziarului The New York Times (NYT), tânărul şi puternicul lider al regatului i-a spus în 2017 unui consilier apropiat - Turki Al-Dakhil - că va folosi ”un glonţ” împotriva jurnalistului saudit, dacă nu se întoarce în Arabia Saudită şi nu-şi încetează criticile faţă de regim. Această conversaţie, care datează din septembrie 2017, cu un an înainte de crimă, a fost interceptată de către serviciile americane de informaţii, dezvăluie cotidianul în ediţia de joi, citând oficiali americani şi străini. La 2 octombrie, Jamal Khashoggi, care colabora la ziarul The Washington Post (WP) şi avea reşedinţă în Statele Unite, a fost ucis şi dezmembrat în Consulatul... citeste mai mult

acum 52 min. in Externe, Vizualizari: 19 , Sursa: Adevarul in