Cazul Harvey Weinstein, sursa de inspiratie pentru un film horor

Regizorul Brian De Palma lucrează la scenariul unui film de groază inspirat din cazul producătorului Harvey Weinstein, care a fost pus sub acuzare pentru viol şi abuzuri sexuale.



De Palma, regizorul unor celebre thrillere precum "Carrie", "Blow Out" sau "Dressed To Kill", a declarat pentru Le Parisien că lucrează la un scenariu pentru un producător francez căruia nu i-a declinat identitatea.

"Personajul meu nu va purta chiar numele Harvey Weinstein, dar genul filmului...