Cazul dublei sinucideri din Iasi. Marturia prietenului de familie care i-a gasit morti pe sotii Maleon: Am ramas socat Liviu Pilat, profesor al Facultatii de Istorie din Iasi, prieten apropiat al sotilor Maleon, cel care a descoperit tragedia, a oferit un interviu in care a povestit ca a fost socat de ceea ce a vazut. Social „Erau asteptati sa vina la noi la masa, ca asa stabilisem. De obicei veneau sa ne intalnim, familiile noastre erau prietene, asa ca, atunci cand nu au mai dat niciun semn, am incercat sa ii sunam. Cum nu raspundea nimeni la telefon, am devenit... citeste mai mult

azi, 00:47 in Social, Vizualizari: 20 , Sursa: 9am in