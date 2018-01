Cazul dublei sinucideri din Iasi: Barbatul ar fi avut o relatie extraconjugala Ancheta in cazul dublei sinucideri din Iasi vorbeste si despre o relatie extraconjugala a barbatului. Social Exista banuieli potrivit carora Bogdan Maleon ar fi avut o aventura extraconjugala, iar sotia sa intrase in depresie din cauza relatiei sotului, dar si a faptului ca pierduse de curand o sarcina, informeaza apropiati ai cuplului.

Din imaginile preluate de pe camerele de supraveghere reiese ca cei doi soti nu au parasit casa in ziua respectiva.... citeste mai mult

