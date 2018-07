Vă mai aduceti aminte de „profesorul” de „valori si principii democratice” de la Bruxelles? Ei bine, acum el face lobby pentru Goldman Sachs la Uniunea Europeană. Ombudsmanul european afirmă că asta reprezintă conflict de interese. Iată dovada:

EU watchdog criticizes Commission’s handling of Barroso case

Ombudsman says she stands by previous findings.

Magdaline Duncan7/24/18, 9:59 PM CET

Former President of the European Commission Jose Manuel Barroso | VCG

The EU’s ethics watchdog said Tuesday it “disagrees” with the European Commission’s handling of an investigation into its former president, José Manuel Barroso.

