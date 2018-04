Cazanciuc, in cazul Kovesi: Presedintele va raspunde in fata alegatorilor de aceasta decizie Senatorul PSD Robert Cazanciuc, presedintele Comisiei juridice, a apreciat marti ca refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, este o decizie politica, mentionand ca ministrul Justitiei a argumentat "destul de bine" solicitarea de revocare si ca "spiritul legii deslusit de CCR" arata ca seful statului are in prezent mai degraba un rol formal,... citeste mai mult

azi, 18:27 in Politica, Vizualizari: 19 , Sursa: 9am in