O femeie a cazut de la etajul 6 al unui bloc in constructie din Capitala O femeie de 60 de ani este in stare grava, dupa ce a cazut de la etajul 6 al unui bloc in constructie din zona Natiunile Unite. Ea a cazut la etajul 2 si a fost preluata de...

9am, 12 Noiembrie 2016