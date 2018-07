Poliţia şi conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) fac anchete la un centru de recuperare din oraşul Tălmaciu, unde un pacient i-a smuls ochii altuia, fără ca personalul să poată împiedica agresiunea, a declarat, pentru AGERPRES, directorul DGASPC, Laura Vîlsan.

"Am fost informată ieri de incident. Efectiv s-a repezit asupra celuilalt şi i-a băgat degetele în ochi. Nu mai este nimeni rănit şi aşa ceva niciodată nu s-a mai întâmplat. Eu am cerut anchetă internă la Tălmaciu. Agresorul nu mai are ce căuta la noi în centru, iar victimei, pentru că va rămâne cu un handicap vizual permanent, va trebui... citeste mai mult

