Un copil în vârstă de un an și patru luni a fost găsit mort într-un șant din comuna Soltănești, raionul Nisporeni, din Republica Moldova.

Tragedia s-a petrecut după ce mama copilului a băut cu o cumătră, iar pe drum spre casă, femeia s-a împiedicat și a scăpat copilul. Fiind sub influența alcoolului, ea s-a ridicat și nu a mai luat copilul. Abia dimineață, când s-a trezit din beție, ea și-a dat seama că nu mai are copilul. A plecat în grabă să-l caute, însă era prea târziu. Copilul murise înghețat.

”Deplasându-se pe drum, având copilul în brațe, l-a scăpat din brațe, iar ulterior... citeste mai mult

ieri, 20:38 in Social, Vizualizari: 41 , Sursa: A1 in