Este la vârsta la care ar trebui încă să se joace cu păpușile, dar în schimb, a născut doi copii gemeni. Este vorba despre o fată de doar 13 ani din Iași.

"La începutul lunii decembrie am avut o fetiţă care la 13 ani a adus pe lume doi copii, unul de 600 de grame, altul de 500 de grame, la o vârstă de gestaţie de 25 de săptămâni. O sarcină neurmărită, dar cu o familie foarte bine intenţionată. Au adus copilul aici şi a născut prin cezariană. Din păcate, pe unul din copii l-am pierdut, celălalt supravieţuieşte. Ne mândrim cu el că are 90 de zile şi are 1.500 de grame.