O noua crima oribila zguduie orasul Galati. Cazul este similar cu cel de anii trecuti, cand doi oameni ai strazi au murit dupa ce au fost incendiati.

De data aceasta un alt barbat este injunghiat si incendiat in spatele unei cladiri parasite, unde obisnuia sa se adaposteasca. Momentan autorul sau autorii nu sunt identificati si se afla in libertate, dar organele de ancheta dau asigurari ca cercul de suspecti se restringe cu fiecare minut care trece.

Crima s-a produs in noaptea de sambata spre duminica intr-o fosta cladire a serviciului de posta abandonata si devenita refugiu pentru oamenii strazi.... citeste mai mult

