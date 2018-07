Caz de-a dreptul șocant petrecut în București! Un vatman din Bucureşti a lovit intenţionat cu tramvaiul o maşină în care se aflau o mamă cu doi copii.

Incidentul a fost realatat pe Facebook de unul dintre călători.

„Tramvai intrat intentionat intr-o masina pe Bd-ul Timisoara, in masina fiind si un copil de 2 luni si unul de aprox 4 ani!

Vatmanul: - "Daca nu te dai, intru in tine!"... a oprit 10 secunde , dupa care a rabufnit si a intrat in masina. Fereasca D-zeu! Aveti mare grija cand ramaneti pe linia de tramvai... eu numesc asta tentativa de omor!”



citeste mai mult

acum 43 min. in Actualitate, Vizualizari: 29 , Sursa: Antena 3 in