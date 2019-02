O fetiță de cinci ani, care suferă de autism, a fost ascunsă într-o altă clasă de educatoarea unei grădinițe din Capitală pentru a nu deranja în timpul inspecției.

Incidentul s-a petrecut la o grădiniță din Sectorul 1 al Capitalei, potrivit observator.tv.

„Tamara are 5 ani, este inteligentă, ştie alfabetul, spune poezii, pictează, vorbeşte engleză, are fantezie. Nu este un copil problemă, nu este agresivă. Tamara merge la terapie, face progrese şi are însoţitor. Deci educatoarea nu trebuie să depună vreun efort în plus. Ca şi alţi copii diagnosticaţi cu TSA, are sindrom hiperkinetic şi probleme de PR, ca să spun aşa”,... citeste mai mult

acum 19 min. in Actualitate, Vizualizari: 9 , Sursa: Antena 3 in