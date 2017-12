Alexandra este omul invizibil. 24 de ani nu au fost suficienți să arate statului român că există și că are nevoi. La câte uși a putut să bată și câte eforturi a putut să facă împreună cu tatăl ei și toate au fost în zadar.

Povestea Alexandrei începe în urmă cu 24 de ani. S-a născut în Germania dintr-o mamă poloneză și un tată român. Are un certificat de naștere, dar nu și cetățenie germană. Deși s-a mutat în România când era foarte mică, nu a reușit să obțină nici aici cetățenie română, nu are nici buletin, practic nici CNP. Din această cauză, nu poate fi înscrisă nici...