O tânără de 24 de ani a fost victima unui taximetrist, pe care l-a acuzat că a închis-o în mașină și a început să o bată cu pumnii și cu picioarele. Incidentul s-a petrecut în Capitală, după ce tânăra i-a atras acestuia atenția că a ales intenționat un traseu mai lung.

Marina a povestit că a comandat o mașină prin aplicația Speed Taxi și că se grăbea să ajungă la serviciu. În momentul în care i-a făcut acea observație taximetristului, acesta s-a enervat la culme și a adoptat un comportament nefiresc.

“Mi-a blocat uşile ca să nu pot să cobor, am început să ţip. Când am ajuns în coloana am reuşit să ies, a ieşit după... citeste mai mult