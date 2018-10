Georgianul Levan Shonia şi-a lovit antrenorul, iar totul s-a petrecut chiar în ring. După ce a pierdut meciul contra bulgarului Spas Genov, gala fiind disputată la Sofia, a răbufnit.

A vrut să-şi lovească adversarul, deşi meciul s-a încheiat, iar antrenorul său care a intrat în ring pentru a-l calma a devenit ţinta pumnilor. Shonia are acum un palmares de 15 victorii şi 11 înfrângeri, dintre succese 11 fiind prin KO.

Antrenorul lui Shonia a încercat să se apere şi chiar a "răspuns" cu o palmă loviturilor elevului său, dar a sfârşti prin a se ţine de corzi.



Boxer takes out defeat on his corner man.

