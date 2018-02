Este povestea lui Jozef Guzy, polonezul declarat mort de catre medici, dar care a revenit la viata exact in clipa in care un angajat de la pompe funebre se pregatea sa puna capacul la sicriu. Batranul in varsta de 76 de ani, din orasul Katowice, si-a...

Protv, 22 Octombrie 2010