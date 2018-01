Un bărbat din Chișinău, care nu are mâini și picioare, a fost acuzat de un polițist că l-ar fi bătut. Acesta a primit un an de închisoare cu suspendare pentru fapta sa, deși susține că este nevinovat.

Nicolae Ceban a fost acuzat de polițist că, în urma unui conflict pe care l-au avut, l-a lovit cu cadrul de metal al căruciorului.

“Sincer nu m-am așteptat. Eu știu că eu nu sunt vinovat cu absolut nimic. În primul rând, nu l-am bătut și nu a fost totul așa cum spune el și nu știu de ce judecătorul așa a decis”, a afirmat Nicolae Ceban, potrivit protv.md.

Acesta s-a prezentat în fața instanței, unde s-a decis să primească un an de închisoare cu suspendare, dar în cazul său... citeste mai mult