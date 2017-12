Caz halucinant la Constanţa. Un medic a refuzat să consulte un copil de un an bolnav, pe motiv că mama l-a adus prea devreme la cabinet, plus că micuţul nu ar fi fost bine educat. În replică, doctoriţa spune că mama i-a vorbit urât şi că are dreptul...

B1TV, 31 August 2016