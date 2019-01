Tragedie fără margini la o maternitate din Botoșani! Un bebeluș avortat s-a agățat de ultima speranță de viață și a refuzat să moară pentru încă 10 ore. Mama fetiței a refuzat orice manevră de resuscitare: ,,Mama nu a dorit să o vadă, să o știe...Fetița a trăit 10 ore în care am văzut-o murind încet. Am ținut-o în brațe.''

Carmen Zaboloteanu, supranumită ”Mămica de aur” a micuților a mărturisit că:„ fetița a trăit 10 ore în care am văzut-o murind încet. Am ținut-o în brațe”, însă, din nefericire, după cele 10 ore, ea s-a stins. „Au fost. Sunt unii copii pe care mi-i amintesc și peste ani. A fost de... citeste mai mult

