Peste 130 de copii şi tineri cu nevoi speciale din serviciile de protecţie a copilului din Maramureş, din cadrul ASSOC, a Asociaţiei Esperando şi a Centrului de Zi Luchian au participat luni, 19 martie 2018, la cea de-a 18-a ediţie a Jocurilor Speciale de Iarnă, pe pârtia „Icoana” din Cavnic. Evenimentul sportiv a fost organizat de Fundaţia Hope and Homes for Children România şi susţinut de Bridges for New Beginnings, SUA.

