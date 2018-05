Cautiune de un milion de euro pentru Sebastian Vladescu Procurorii DNA au stabilit o cautiune de un milion de euro fata de fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, in dosarul in care este acuzat de luare de mita si trafic de influenta in forma continuata, acesta respectand ordonanta si garantand cu lingouri, bani si imobile.

