Daca te intalnesti cu cineva care are copii trebuie sa dai dovada de altruism si maturitate. Daca alegi sa te deschizi unui/ei partener/a care are copii iata cateva lucruri pe care trebuie sa le iei in calcul: Copiii sunt pe primul loc Intotdeauna....

Antena 3, 12 Aprilie 2016