Cautat pentru trafic de persoane de autoritatile belgiene, prins de vamesii romani

Politisti de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, pe numele caruia era emisa o alerta de punere in aplicare a unui mandat de arestare si predare sau extradare emis de autoritatile din Belgia.

La sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita– I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor necesare trecerii frontierei de stat, conducand un autoturism marca BMW inmatriculat in Romania, cetateanul roman B.I., in varsta de 31 de ani.

La controlul de frontiera, politistii au constatat ca pe numele tanarului exista o alerta de punere in aplicare a unui...