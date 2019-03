Cautat de politie de ceva timp, unui brailean i s-a terminat norocul / A fost prins si incarcerat

La data de 6 martie, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au oragnizat si desfasurat o actiune in vederea depistarii persoanelor care se sustrag de la punerea in executare a unor mandate de executare a pedepsei inchisorii.

In urma activitatilor desfasurate, politistii l-au depistat pe un barbat, in varsta de 39 de...

