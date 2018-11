Catinca Igescu, minunea lui Dumnezeu de la Murgeni!

ZGLOBIE…Pe 13 septembrie, Catinca Igescu, din satul Floreni, suburbie a orasului Murgeni, a împlinit 102 de ani. A avut o viatã grea, dar nu s-a plâns niciodatã. Pentru bãtrâna care a împlinit mai mult de un veac, familia a reprezentat întotdeuna totul si a muncit pânã la epuizare ca sã îsi trimitã copiii la scoalã si sã-i vadã apoi la casele lor. Este membrã a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) “Elena Cuza” din Bârlad, de 41 de ani! Când am mers la Catinca Igescu am avut surpriza sã gãsim nu o bãtrânã slabã si bolnavã, ci una plinã de viatã, care nu se considerã deloc bãtrânã! “Nu sunt bãtrânã, ce, abia am împlinit 102 de ani!”, a spus pe... citeste mai mult

