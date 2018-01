Cati muncitori straini lucreaza in Romania? Numeroase companii autohtone ar dori sa-si extinda activitatea, dar intampina mari dificultati in gasirea de oameni pregatiti si cu experienta: ingineri, IT-isti, constructori, lacatusi-mecanici, electricieni, zugravi, macaragii, asistente medicale etc. Solutia? Aducerea de personal calificat din strainatate.

Dupa intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, foarte multi profesionisti (oameni care, intr-adevar, stiau sa faca ceva concret si util) au plecat sa lucreze in Vest pe bani mai multi, iar acest lucru, coroborat cu desfiintarea... citeste mai mult

