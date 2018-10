In al 15-lea an al carierei sale muzicale, Andra, artista care, peste cateva zile implineste 30 de ani, impune respect in bransa muzicala, talentul sau aducandu-i nu numai recunoastere si popularitate, ci si o stima financiara considerabila. Sotia la...

Buna ziua Iasi, 31 Ianuarie 2017