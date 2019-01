Cati bani aloca un roman, in medie, pentru cadourile de Mos Nicolae Romanii din mediul urban sunt dispusi sa aloce, in medie, un buget de 318 lei pentru cadourile de Mos Nicolae, in crestere cu 4,2% fata de bugetul de 305 lei alocat in aceesi perioada...

9am, 5 Decembrie 2016