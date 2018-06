Gabi Enache a plecat de la Rubin Kazan, iar cea care-i reprezintă interesele a anunţat că mijlocaşul de 27 de ani a preferat să se despartă de ruşi fiind neplătit în cele şase luni petrecute la echipă.

"Am grijă de jucătorii pe care îi am sub contract şi lucrez foarte mult pentru ei, mă concentrez pe ei. La Enache mi-am dorit foarte mult să ajungă la o echipă cu nume, o echipă cu fani frumoşi, unde să se simtă fotbalist. Enache în Rusia nu a fost plătit nici măcar o zi şi atunci a plecat. Ce puteam să facem?

Acolo sunt probleme foarte, foarte mari....

