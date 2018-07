Au trecut 40 de ani de la premiera producţiei ”Toate pânzele sus!”, dar protagoniştii celebrului serial îşi amintesc cu zâmbetul pe buze de filmări, de parcă ar fi fost ieri.

Actriţa Julieta Szönyi (67 de ani), sau Adnana, răsfăţata echipajului de pe vasul ”Speranţa”, a dezvăluit cât a câştigat pentru lucrul la acest serial, scrie One.ro.

"Mulţi bani. În perioada aceea apăruse opţiunea de a lua Dacia Sport cu banii jos fără să mai aştepţi. Cu ce am mai strâns înainte, cu banii de la "Toate pânzele sus!", mi-am luat eu maşina. Atunci am condus enorm, dar nu mai merg cu maşina de foarte multă vreme, după ce am avut un accident stupid şi minor....