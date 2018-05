1 În ce film (lansat în 2004) joacă Tom Hanks alături de Catherine Zeta-Jones? a. „Aeroportul“. b. „Terminalul“. c. „Terminatorul“. 2 În ce an s-a născut împăratul roman Traian, cuceritorul Daciei? a. 48. b. 53. c. 55. 3 Ce număr atomic are litiul? a....

