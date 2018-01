Cateva sute de persoane au protestat in Cluj-Napoca: "Legea-i a poporului, nu a dictatorului" / VIDEO Cateva sute de persoane au participat, duminica seara, la un protest in municipiul Cluj-Napoca. Foto: Octavian Capatina Facebook Social Protestatarii s-au strans la Monumentul Memorandistilor din muncipiu, iar in jurul orei 19.00 au plecat in mars pe Bulevardul Eroilor.

Oamenii au scandat ”Uniti, salvam toata Romania”, ”Nu vrem sa fim condusi de hoti”, ”Justitie, nu coruptie”, ”In... citeste mai mult

azi, 13:28 in Social, Vizualizari: 24 , Sursa: 9am in