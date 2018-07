Cateva principii fundamentale care te ajuta sa slabesti

Nu exista o reteta universala pentru slabit sau un regim magic. Fiecare organism reactioneaza in felul lui, unele se supun, altele se revolta, refuzand cu incapatanare sa se desparta de kilogramele in plus.



Depinde de metabolismul fiecaruia, de obiceiurile si stilul de viata. Fireste, oricine este liber sa recurga la o metoda strict stiintifica, dar trebuie sa inteleaga ca va fi un drum dificil, prin de compromisuri si sacrificii.

Un somn sanatos

Unii oameni au nevoie de mai multe ore de somn decat altii, dar dietologii subliniaza la unison cat de... citeste mai mult