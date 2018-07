A FEW THOUGHTS ON THE HISTORIC SINGAPORE SUMMIT OF PEACE AND HOPE (Deunăzi, s-au încheiat lucrarile unui seminar despre Coreea de Nord. Am citit intr-o sâmbătă toate articolele (exceptandu-le pe cele in rusă, limbă pe care nu o cunosc). Rezultă foarte multă propagandă, asupra careia nu voi insista. Totuși, materialul de mai jos, al unui australian, reține atentia prin echilibru si viziune. Ciprian Dorel Pop)

Autor: George Burchett (Australia)

I watched the Summit between Supreme Leader Kim Jong Un and President Donald Trump in Singapore live on TV from beginning to end. I also watched the pre-summit preparations, the arrival... citeste mai mult

azi, 14:51 in Politica, Vizualizari: 56 , Sursa: Amosnews in