Cate zile libere au romanii in 2018: lista sarbatorilor legale In anul 2018 vor fi 14 sarbatori legale, dintre care 11 zile nelucratoare vor pica in timpul saptamanii, noteaza descopera.ro.

Iata lista cu zile libere:

1 ianuarie — Anul Nou 2 ianuarie — Anul Nou 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Romane 8 aprilie 2018 (duminica) — Pastele 9 aprilie (luni) — Pastele 1 mai — Ziua Muncii 27 mai (duminica) — Rusalii 28 mai (luni) — Rusalii 1 iunie - Ziua Copilului 15 august — Adormirea Maicii Domnului 30 noiembrie — Sfantul Andrei 1 decembrie — Ziua Nationala a Romaniei 25 decembrie — Craciunul... citeste mai mult

