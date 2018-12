„Dilema mea este legată de faptul că pentru o astfel de măsură aplicată de mâine avea nevoie în plus de circa 1.02 miliarde de Euro / lună (peste 12 miliarde Euro / an - echivalentul a 1200 km de autostradă), în condiţiile în care sistemul public de pensii e pe un deficit anual de circa 12 miliarde lei în 2018, în reducere faţă de 2017 (3.5 miliarde Euro / an)”, precizează economistul. Concret, majorarea pensiilor obişnuite cu 785 lei (70% în plus faţă de pensia medie actuală de 1.122 lei) pentru cei 5,2 milioane de pensionari ar avea un impact lunar de 4,09 miliarde de lei. ... citeste mai mult