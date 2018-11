În realitate, doar jumătate din submarinele nucleare aflate la dispoziţia armatei chineze sunt operaţionale, scrie Defense One, citând experţi în domeniu.

Fotografii realizate la şantierul naval Bohai (nord-est) şi la baza de submarine Longpo de pe Insula Hainan (sud) arată că armata chineză încă nu are o capacitate de descurajare credibilă pe mare. Această apreciere îi aparţine lui Catherine Dill, expertă în programul nuclear chinez la James Martin Center for Nonproliferation Studies din cadrul Middlebury Institute of International Studies at Monterey.... citeste mai mult

