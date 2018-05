Cate reclamatii au facut romanii la ASF pentru asigurare RCA Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca a primit, anul trecut, in 2017, 4.958 de reclamatii pentru clasa asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto RCA si Carte Verde, cu 31,41% mai putine decat in anul 2016.Supraveghetorul pietei de asigurari arata ca neplata sau plata partiala a despagubirilor a reprezentat cel mai des aspect reclamat anul trecut, ASF primind in acest sens 2.799 de reclamatii, reprezentand un procent de 44,69% din totalul petitiilor trimise de consumatori.... citeste mai mult

azi, 13:54 in Auto, Sursa: Manager