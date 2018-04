Cate miliarde de euro a atras Romania in primii zece ani de la aderare la UE si ce a facut cu banii Fondurile europene intrate in Romania depasesc 46 miliarde de euro, din care, numai in perioada actuala de programare, aproape 10 miliarde.

Aceasta suma este totalul fondurilor europene, reprezentand politica de coeziune, politica agricola, inclusiv platile directe. "In exercitiul financiar 2014-2020, Romania a atras 10 miliarde de euro din obiectivul asumat de 30 de miliarde, pana la finalul acestuia", a declarat Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene. Potrivit Ministerului...