Cristiano Ronaldo a adus victoria celor de la Juventus în meciul de pe teren propriu, cu Sampdoria, scor 2-1. Lusitanul a marcat o ”dublă” şi s-a instalat în fotoliul de lider în clasamentul golgheterilor din Serie A, cu 14 reuşite.

Astfel, atacantul de 33 de ani încheie anul 2018 cu 49 de reuşite în toate competiţiile, atât pentru echipele de club cât şi pentru echipa naţională, cu două mai puţin faţă de argentinianul Leo Messi, fostul său rival de pe vremea când portughezul evolua pentru Real Madrid.

Most goals scored for club & country in 2018:

