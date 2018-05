Cate firme profitabile sunt in Romania? Raspunsul este: putin peste 70.000, conform datelor Registrului Comertului. Da, sunt 70.000 de firme care reusesc sa castige anual mai mult decat cheltuiesc, majoritatea fiind inregistrate, dupa cum era de asteptat, in Bucuresti si in orasele mari – Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov, Constanta.

In top 20 se afla, desigur, companii din sectoare ca petrol si gaze, energie, telecomunicatii, banci, retail, productie de componente auto, tutun, asigurari – ale caror profituri anuale merg de la 50 de milioane de... citeste mai mult