Printre pastilele analizate se numără Strepsils intensiv miere şi lămâie, Strepsils mentol, Tantum verde, Trachisan, Decasept, Septolete sau Faringosept. Potrivit InfoCons, Septolete măr are 18 E-uri, în timp ce Septolete lemon are 15 aditivi alimentari. Septolete cherry are 10 E-uri în compoziţie, iar Strepsils căpşuni, Tantum verde, variantele cu lămâie, mentă şi eucalipt au câte 5 E-uri în compoziţie, la fel ca şi Decasept. Câte 4 E-uri conţin Strepsils lemon fără zahăr, Strepsils plus, Strepsils orange vitamina C, Tantum verde portocală şi miere, Faringosept rapid mentă, Faringosept rapid portocală şi Faringosept rapid miere şi lămâie. Câte 3 E-uri au în... citeste mai mult

