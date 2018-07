Potrivit INS, in 2008, la Constanta erau inregistrate 114 decese la copiii sub 1 an si 133 la cei cu varste cuprinse intre 0 si 5 ani Mortalitatea infantila este un capitol sumbru pentru Romania: suntem tara cu cea mai ridicata rata a deceselor la...

Observator de Constanta, 20 Decembrie 2010