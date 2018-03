Catalin Radulescu si-a depus candidatura: Un partid social-democrat modern nu trebuie sa arate in felul acesta Deputatul social-democrat Catalin Radulescu, prezent joi la sediul PSD pentru a-si depune candidatura la functia de vicepresedinte al formatiunii, a precizat ca face acest lucru pentru a reliefa modul in care se desfasoara alegerile interne in partid.

