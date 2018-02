Catalin Radulescu, despre modificarea indemnizatiei de parlamentar: Eu nu am venit in Parlament pentru salariu, am venit sa fac treaba Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat ca nu a venit in Parlament pentru venit, ci pentru a face treaba.

