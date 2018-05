Deputatul PSD Cătălin Rădulescu este acuzat de jurista Inspectoratului de Poliţie Argeş de agresiune verbală şi are calitatea de suspect, după cum a declarat chiar el la ieşirea de la Parchetul General, afirmând însă că nu o cunoaşte pe această femeie.

„Mi-a făcut plângere penală că am ameninţat-o” dar este o „scorneală ordinară”, a spus acesta, la ieşirea de la Parchetul General, unde, conform declaraţiilor iniţiale ale acestuia, fusese chemat pentru a fi audiat în calitate de martor.

„Am calitatea de suspect”, a spus el, adăugând că va face şi el plângere penală pentru „calomnie şi intimidarea martorilor”.

„Nu am văzut-o în... citeste mai mult

