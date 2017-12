Catalin Radulescu a retras proiectul privind abuzul in serviciu Controversatul proiect privind abuzul in serviciu si pragul de 200.000 de euro a fost retras chiar de catre initiatorul sau, deputatul PSD Catalin Radulescu. Acesta a anuntat ca isi retrage semnatura de pe document si nu il mai sustine.

Politica Deputatul Catalin Radulescu a anuntat ca nu mai vrea sa isi sustina propriul proiect de lege pentru ca a depus deja amendamente asemanatoare in comisia speciala pentru modificarea codurilor penale.

